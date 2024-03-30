Koç bombaladı

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilme ihtimalini de masaya yatıran Başkan Koç, 2 Nisan'da en aklı selim kararı vereceklerini vurguladı. Koç, "İki tane ekstrem var: Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor. Dolayısıyla bunu bir '1-0' oyunu olarak görmemek gerekiyor" dedi. Trabzonspor deplasmanında İsmail Kartal ile iletişime geçtiğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı, "60. dakikada İsmail Kartal'a mesaj gönderdim. Maçı televizyondan izlerken neler olacağı belliydi. Bir kulüp başkanının, teknik direktöre "sahadan çekilebilirsiniz, yetki sizdedir" diye mesaj atması Türk futbolunun kepazeliğini gösterir" yorumunu yaptı.

'EN AŞAĞILIK SEZON'

FUTBOLCULARININ PFDK'ya sevk edileceğine dair duyumlar aldığının altını çizen Koç, "Neden sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçeli futbolcular. Kaçmalılarmış. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Trabzon maçı bardağı taşıran son damla oldu. Bu sezon bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Olan olaylar başka ülkelerde 50 senede olmuyordur. Biz 4-5 ayda yaşadık." dedi.

"ERDEN TİMUR'UN HAYATI YALAN"

ALİ Koç, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a sert bir dille cevap verdi. Koç, "Her şeyiniz yalan. Özellikle bir tanesi var hayatı yalan. Yemin ediyorum bunu makineye bağlayın makineyi bozar. Konut için yarışalım dediler. Biz yapamayız, o kadar paramız yok diyoruz. Biz yaparız dediğimiz şeyi yaparız. Ne olacak 50-100 tane yaparsın diyor. Hayatı yalan...TFF, kayıtları açıkladı. Adam, 'Ruh halimi hatırlayamıyorum.' diyor. Hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi, "Bunlar her şeyi yapar ama hiçbir şeyi yapmamış gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN 'BIRAK' ÇAĞRISI

F.BAHÇE Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Okan, "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç 'Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz.' dedi" diye konuştu. Bu arada Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Koç'un ikna edildiği ve göreve devam edeceği öğrenildi.