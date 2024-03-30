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Haberler Spor Manisa’da voleybol turnuvası başladı

Manisa’da voleybol turnuvası başladı

HABER MERKEZİ
Manisa’da voleybol turnuvası başladı
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımı ile düzenlenen kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ortaokullar arası kızlar voleybol turnuvası düzenledik. 15 ortaokul katılıyor. İlk üç dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek. Voleybol maçları oldukça çekişmeli geçiyor" ifadelerini kullandı.
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