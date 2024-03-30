Milli yıldız Orkun Kökçü’ye af çıktı

SEZON başında Portekiz kulübü Benfica'ya transfer olan ancak Hollanda basınına verdiği röportajda kulübünü ve teknik direktörü Roger Schmidt'i eleştirdiği için kadro dışı kalan Orkun Kökçü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Orkun'un adı Süper Lig'den kulüplerle de anılırken, Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt konuya nokta koydu. Schmidt, "Orkun geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun hiçbir zaman olumsuzluk yaratmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım. Bu konu hakkında konuştuk" dedi. Orkun Kökçü'nün tekrar kadroya alınması bekleniyor.