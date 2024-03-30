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Haberler Spor Muğla’da okul sporları bisiklet yarışı düzenlendi

Muğla’da okul sporları bisiklet yarışı düzenlendi

HABER MERKEZİ
Muğla’da okul sporları bisiklet yarışı düzenlendi
MUĞLA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan okullar arası bisiklet yarışı gerçekleştirildi. Yarışa 150'den fazla sporcunun katıldığı yarışmada minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Burada dereceye giren öğrenciler Muğla'yı Türkiye'de düzenlenecek okul yarışlarında yarışma hakkı kazanacak. Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, "Yaklaşık 7 km'den oluşan bir kriter parkurumuz var yaş gruplarına göre burada 2 tur, 3 tur atarak yarışmanın sonucunda dereceye girmeye çalıştılar. Güzel kazasız belasız bir yarış oldu" dedi.
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