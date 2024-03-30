  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Potada şölen var

Potada şölen var

3 Ege ekibi bugün birbirinden kritik maçlarda galibiyet için savaşacak. Pınar Karşıyaka 18.00'de Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Manisa BŞB, 13.00'te Telekom deplasmanında terleyecek. Merkezefendi ise 15.30'da Darüşşafaka ile gurbette kapışacak

HABER MERKEZİ
Potada şölen var

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a deplasmanda 115- 66'lık tarihi bir farkla mağlup olarak lig üçüncülüğü yarışında geriye düşen Pınar Karşıyaka bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacağı karşılaşmayla yeni çıkış yakalamaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 75, tam bilet 200 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka'da Beşiktaş deplasmanında çapraz bağları kopup sezonu kapatan yabancılardan Carey ile yolların ayrılmaya çalışıldığı Hilliard forma giymeyecek.

Ligde normal sezonu dördüncü bitirip Play-Off'ta saha avantajını eline geçirmeyi büyük oranda garantileyen Karşıyaka bitime 6 hafta kala 24 maçta 16 galibiyet aldı.

MANİSA BŞB ZİNCİR KIRACAK

Son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play- Off hattından çıkmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom deplasmanında zincir kırmayı kovalayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Ligdeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamak isteyen Manisa ekibi normal sezonun son 6 haftasına 24 maçta 12 galibiyet alarak girdi.

Manisa BŞB deplasmada galip gelirse ilk 8'de yer almak için büyük avantaj elde edecek. Geçen hafta evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket ise Darüşşafaka deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Denizli temsilcisinin ligde bu sezon 24 haftada 8 galibiyeti bulunuyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA