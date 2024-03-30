Potada şölen var

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a deplasmanda 115- 66'lık tarihi bir farkla mağlup olarak lig üçüncülüğü yarışında geriye düşen Pınar Karşıyaka bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacağı karşılaşmayla yeni çıkış yakalamaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 75, tam bilet 200 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka'da Beşiktaş deplasmanında çapraz bağları kopup sezonu kapatan yabancılardan Carey ile yolların ayrılmaya çalışıldığı Hilliard forma giymeyecek.

Ligde normal sezonu dördüncü bitirip Play-Off'ta saha avantajını eline geçirmeyi büyük oranda garantileyen Karşıyaka bitime 6 hafta kala 24 maçta 16 galibiyet aldı.

MANİSA BŞB ZİNCİR KIRACAK

Son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play- Off hattından çıkmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom deplasmanında zincir kırmayı kovalayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Ligdeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamak isteyen Manisa ekibi normal sezonun son 6 haftasına 24 maçta 12 galibiyet alarak girdi.

Manisa BŞB deplasmada galip gelirse ilk 8'de yer almak için büyük avantaj elde edecek. Geçen hafta evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket ise Darüşşafaka deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Denizli temsilcisinin ligde bu sezon 24 haftada 8 galibiyeti bulunuyor.