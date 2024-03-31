  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çağdaş Bodrum ateşe düştü

Çağdaş Bodrum ateşe düştü

Üst üste 5. yenilgisini alarak düşme korkusunu iyice hissetti.

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum ateşe düştü
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini önceki gün evinde Galatasaray'a 81-77 yenilerek alan Çağdaş Bodrum Spor küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başladı. Ligdeki ilk sezonunda bir türlü hedeflediği çıkışı yapamayan Bodrum ekibi son 5 haftaya 25 maçta 7 galibiyetle düşme hattında girdi. Kalan maçlarda alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket'le deplasmanda karşılaşıp, Play- Off yarışındaki Tofaş ve Manisa BŞB'yle içerde, Aliağa Petkimspor'la dışarda oynayacak Çağdaş maksimum galibiyeti alarak lige tutunmaya çalışacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA