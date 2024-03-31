Havuz müjdesi

Yıllardır olimpik havuz sıkıntısı çeken Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir, iki modern tesise birden kavuşmak için gün sayıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde İzmir merkezinde iki olimpik havuzun birden inşaatını sürdürüyor. Halkapınar'daki Atatürk Stadı Kompleksi'nde yapılan yeni havuz ve geçen yıl yıkılan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun yerine yapılan olimpik havuzların inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın İzmir'in havuz hasretine son vermek için tesis bünyesinde 2022 yılında 220 milyon TL ihale bedeliyle başlattığı Halkapınar'daki olimpik havuzun inşaatı son aşamalara geldi.

İHALESİ YAPILDI

Olimpik havuzun dışında kentin ilk kapalı atlama havuzu, çocuk havuzu ve tam donanımlı fitness merkezini bünyesinde bulunduracak tesis yıl sonunda açılacak. Alsancak Havuzu da Aralık 2023'te 193 milyon TL'ye ihale edildi. Arazideki temel çalışmaları başladı.