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Haberler Spor Manisa’da iki imza

Manisa’da iki imza

HABER MERKEZİ
Manisa’da iki imza
Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, geleceğe yatırım yaptı. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetiştirdiği Kerem Arık ve Osman Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alt yaş milli takımlarda da forma giyen iki futbolcu profesyonelliğe ilk adım attı. U17 Milli Takımı'nda görev yapan Kerem, "Hayallerimin ilk adımlarını attığım için mutluyum. Bundan sonra daha çok çalışıp hem A Takımımızda hem de Milli Takımımızda yukarılara çıkmak istiyorum" dedi. U16 Milli Takım oyuncusu olan Osman ise, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp A takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Milli Takımda da hedefim A Milli formayı giymek" diye konuştu.
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