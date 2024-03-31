Merkezefendi ikide iki yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma yarışı veren Ege ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 25'inci haftada deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 mağlup etmeyi başararak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta evinde Türk Telekom'u farklı mağlup ederek düşme hattından çıkan Denizli temsilcisi, zorlu Daçka deplasmanından da galibiyetle dönerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı. Merkezefendi Bld'nin bitime 5 hafta kala Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı da 2'ye düşmüş oldu. Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki hafta evinde 1 puan üzerinde yer alan Bursaspor'u konuk edecek.