Süpersin Manisa BŞB

Manisa Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yenmeyi başardı ve 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Manisa BŞB 7. dakikada 22-14 öne geçti. Moladan iyi dönen Telekom periyot sonunda farkı 2 sayıya (23-21) çekti. Bu bölümde Telekom savunma kaynaklı sayılarla skoru 33-33 eşitledi. Manisa BŞB, Luther'in 4/4 ile üçlük attığı ilk yarının son saniyesinde Fatts Russell uzaktan üçlüğüyle skoru belirledi: 50-45. Üçüncü çeyreğin 6. dakikası 59-51 Manisa üstünlüğü ile geçildi. Selim Şav'a 2 dakika içinde iki basit teknik faul verildi ve diskalifiye edildi. Periyodun son saniyesinde Anderson üçlüğü buldu: 68-60. Telekom dördüncü çeyreğe 6-1 ile başladı ve 3. dakikada farkı 3 sayıya çekti.

LUTHER İŞİ BİTİRDİ

Bitime 5 dakika kala skor 76-69 iken Selçuk Ernak 2 teknik faulle soyunma odasına gönderildi. Son 2 dakikaya Manisa 80-74 önde başladı, Brandon Browm 1:11 kala farkı 1 sayıya (80- 79) çekti. Şut saati dolarken 45 saniye kala Ryan Luther üçlük ile skoru 83-79 yaptı, karşılaşma da bu skorla sona erdi.