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Haberler Spor ARKAS Bursa önünde

ARKAS Bursa önünde

HABER MERKEZİ
ARKAS Bursa önünde
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde ilk 4'e kalamayıp şampiyonluk iddiasını kaybeden Arkas Spor, Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İkinci maç 4 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 7 Nisan Pazar günü yine İzmir'de oynanacak. Arkas Spor, iki galibiyet alması halinde Play-Off 5-6 Etabı'nda mücadele edecek. İzmir temsilcisi ligi 5'inci bitirirse yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na 6'ncı tamamlarsa Balkan Kupası'na katılacak
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