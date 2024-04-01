ARKAS Bursa önünde

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde ilk 4'e kalamayıp şampiyonluk iddiasını kaybeden Arkas Spor, Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İkinci maç 4 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 7 Nisan Pazar günü yine İzmir'de oynanacak. Arkas Spor, iki galibiyet alması halinde Play-Off 5-6 Etabı'nda mücadele edecek. İzmir temsilcisi ligi 5'inci bitirirse yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na 6'ncı tamamlarsa Balkan Kupası'na katılacak