Bucaspor’da hedef 8’de 8

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, 8'de 8 istiyor. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen ligdeki istikrarını koruyan, devre arasında as kadrosunun dağılmasın rağmen yeni oluşturduğu kadrosuyla havasını kaybetmeyen Fırtına, yarın oynayacağı Kırklarelispor karşısında da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Ligde son olarak Kırşehir FSK'yı taraftarının önünde yenerek 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan 63 puanla 2. sıradaki sarı-lacivertliler, Kırklareli temsilcisi karşısında da seriyi sürdürmeyi istiyor. Oynadığı oyun ile rakiplerini birer birer saf dışı bırakan ve lider Esenler Erokspor ile puan farkını 4'e düşüren İzmir temsilcisi, bu grafiği sürdürerek sezonu 1. Lig ile taçlandırmayı hedefliyor