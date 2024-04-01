Heyecan dorukta

Trendyol 1. Lig'de gözler alt sıralardan kurtulmak isteyen Manisa FK ile Play-Off iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Bodrum FK arasında yarın saat 20.30'da oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Ligde son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan ve ilk 7 için ısrarını sürdüren Muğla ekibi, Manisa temsilcisi karşısında mutlak galibiyet arıyor. Ligin bitmesine sayılı haftalar kalırken, 44 puanla 6. sıradaki Bodrum FK'nın kazanmaktan başka şansı yok. Manisa FK ise şampiyonluk iddiasıyla çıktığı ligde sancılı günler geçiriyor. İlk 5 hafta zirveye yaklaşan ancak peş peşe yaşadığı kayıplar nedeniyle alt sıralara demir atan 31 puanlı 13. sıradaki Manisa temsilcisi ise bu karşılaşmadan puan çıkartarak korkulu rüya görmek istemiyor. Ateş hattındaki Adanaspor ile arasında sadece 4 puanlık fark olan Manisa ekibi, olası bir kayıpta ateş hattına iyice yaklaşabilir.

MANİSA RÖVANŞ PEŞİNDE

Sezonun ilk yarısında Bodrum FK'ya konuk olan ve 2-0'lık mağlubiyet ile sahadan boynu bükük ayrılan Manisa FK, bu karşılaşmada taraftarının desteğiyle rövanşı almak istiyor. Kritik karşılaşmada iki ekipte de parola 'mutlak galibiyet' olarak belirlendi. Manisa temsilcisinde son olarak Çorum FK karşılaşmasında yaptığı hat-trick ile yıldızlaşan ve siyah-beyazlı formayla attığı 10 gol ile önemli bir başarı yakalayan Sandro Lima, Manisa FK'nın en önemli kozu olurken, Bodrum FK'da ise 8 gol ile Gökdeniz Bayrakdar takımın en önemli silahlarından biri konumunda bulunuyor. Bodrum FK, bu sezon kalesinde gördüğü 19 gol ile Göztepe'nin ardından en az gol yiyen 2. ekip konumunda bulunuyor. Bu iddialı istatistiği sürdürmek isteyen Bodrum, defansta taviz vermek istemiyor. Manisa FK ise kalesinde gördüğü 33 gol ile bu anlamda pek olumlu bir grafik sergilemiyor.

YEŞİL-BEYAZLILARIN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Manisa FK ile Bodrum FK arasında oynanan son 7 derbide Bodrum ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Yeşil beyazlılar 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Siyah- beyazlı takım ise bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanda kaldı.