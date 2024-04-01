Horoz ya yenecek ya yenecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Denizlispor bu hafta sezonun belki de en önemli maçlarından birine çıkacak. 27 puanla düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, kümede kalma yolunda en önemli rakiplerinden biri olan 30 puana sahip Sarıyer'i Çarşamba günü saat 15.00'te konuk edecek. Bitime 6 maç kala kurtuluş mücadelesi veren Horoz, kazandığı takdirde ikinci ligde kalmak için umutlarını artıracak. Olası bir puan kaybında ise Ege temsilcisinin işi çok zorlaşacak. Teknik Direktör Özcan Bizati, tüm camianın galibiyete odaklandığını belirtti. Takımın en iyi şekilde maça hazırlandığını belirten Bizati, "Maalesef maçı seyircimizden yoksun oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun galip gelmeliyiz" dedi.

SONRAKİ HAFTA RAKİP DÜZCE

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Sarıyer 2-0 kazanmıştı. Denizlispor 7 Mart Pazar günü ise 30 puanla bir üst basamağında bulunan Düzcespor ile kapışacak. Sezonun en kritik haftasında oynayacağı iki karşılaşmaya kaderini belirleyecek olan Horoz, 6 puanı hanesine yazdırarak önünü net bir şekilde görmek istiyor.