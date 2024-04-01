Menemen FK’da rehavete yer yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak yaşadığı puan kayıplarını kısmen telafi eden Menemen FK, rehavete kapılmak istemiyor. Yılmaz Vural'ın dümene geçmesiyle müthiş bir hava yakalayan ve orta sıralardan kendini ilk 6 içine atan 54 puanla 5. sıradaki sarı-lacivertliler, bitime 6 hafta kala mücadeleyi üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. Teknik direktör Vural'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda "Hiçbir rakibinizi hafife almayın, hedefimize 6 maç kaldı. Sezonu istediğimiz gibi tamamlayınca bayram yapacağız" dediği öğrenildi. Yarın ateş hattındaki Düzcespor ile taraftarı önünde kapışacak Menemen FK, hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.