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Haberler Spor Menemen FK’da rehavete yer yok

Menemen FK’da rehavete yer yok

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen FK’da rehavete yer yok
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak yaşadığı puan kayıplarını kısmen telafi eden Menemen FK, rehavete kapılmak istemiyor. Yılmaz Vural'ın dümene geçmesiyle müthiş bir hava yakalayan ve orta sıralardan kendini ilk 6 içine atan 54 puanla 5. sıradaki sarı-lacivertliler, bitime 6 hafta kala mücadeleyi üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. Teknik direktör Vural'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda "Hiçbir rakibinizi hafife almayın, hedefimize 6 maç kaldı. Sezonu istediğimiz gibi tamamlayınca bayram yapacağız" dediği öğrenildi. Yarın ateş hattındaki Düzcespor ile taraftarı önünde kapışacak Menemen FK, hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.
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