MİLLİ ara öncesi Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilme dahil her türlü aksiyonu değerlendiren Fenerbahçe'de Süper Kupa bilmecesi yaşanıyor. Daha 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da yapılması planlanan ancak kriz nedeniyle ertelenip 7 Nisan Pazar günü Ş.Urfa'da oynanması kararlaştırılan Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa Finali yine tehlikeye girdi. Ligden çekilme dahil her konuda camiadan yetki almak üzere yarın genel kurulu toplantıya çağıran başkan Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama restini de oylamaya sunması bekleniyor. Yüksek Divan Kurulu toplantısında Koç'un Süper Kupa maçı ile ilgili "TFF maçın biletlerini satışa çıkardı ama bilet ve seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" sözleri maçın yine oynanmama ihtimalini akıllara getirdi. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmama kararı alması durumunda gelecek sezon Türkiye Kupası maçlarından men edilme tehlikesi bulunuyor.