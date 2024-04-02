Aras Kargo SK Mitchem’i kaptı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde ABD'li smaçör Annie Mitchem ile anlaştı. Daha önce ülkemizde 3 sezon Kuzeyboru forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Son olarak Brezilya'da Gerdau Minas kulübünde görev alan Mitchem, kariyerine 1 yıl aradan sonra yine Türkiye'de devam edecek. Aras Kargo geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyespor'dan pasör Mısra Aşçı ile de el sıkışmıştı. Öte yandan İzmir temsilcisinde Bursa'daki Play-Off finallerinde sevinirken talihsiz bir şekilde sakatlanan yabancılardan Yuliya Boyko ön çapraz bağlarından ameliyat oldu.