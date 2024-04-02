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Haberler Spor Aras Kargo SK Mitchem’i kaptı

Aras Kargo SK Mitchem’i kaptı

Sultanlar Ligi’ne çıkan İzmir ekibi ABD’li smaçör Mitchem ile anlaştı.

HABER MERKEZİ
Aras Kargo SK Mitchem’i kaptı
Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde ABD'li smaçör Annie Mitchem ile anlaştı. Daha önce ülkemizde 3 sezon Kuzeyboru forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Son olarak Brezilya'da Gerdau Minas kulübünde görev alan Mitchem, kariyerine 1 yıl aradan sonra yine Türkiye'de devam edecek. Aras Kargo geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyespor'dan pasör Mısra Aşçı ile de el sıkışmıştı. Öte yandan İzmir temsilcisinde Bursa'daki Play-Off finallerinde sevinirken talihsiz bir şekilde sakatlanan yabancılardan Yuliya Boyko ön çapraz bağlarından ameliyat oldu.
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