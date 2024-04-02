Bıçak sırtı derbi

Trendyol Birinci Lig'de son olarak Çorum FK'ya mağlup olarak ateş hattına yaklaşan Manisa FK, Ege derbisinde dört haftadır kazanamayan Bodrum FK'yı konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Ömer Faruk Gültek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 40, misafir tribün 50 TL olarak belirlendi. Sezon şampiyonluk hedefiyle başlayan, ancak aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattına kadar gerileyen siyah-beyazlılar derbide kazanarak yeniden üst sıralara tırmanmak istiyor.

ÇIKIŞ GEÇMEK İSTİYOR

Bodrum FK ise Play-Off yarışında yaşadığı kayıpların Manisa deplasmanında telafi etmek istiyor. Son dört maçında direkt rakipleriyle karşılaşan yeşil-beyazlılar, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabilmiş ve yarışta altıncı sıraya kadar gerilemişti. Derbilerde etkili bir görüntü çizen Bodrum temsilcisi, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini yine yenmek istiyor.

İKİ TAKIMDA DA TEK HEDEF 3 PUAN

Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanıp alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyoruz. Milli arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık" dedi. 44 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir ise, "Kötü bir serimiz oldu. Manisa FK deplasmanında bunu değiştirmek için mücadele edeceğiz. Play-Off'taki yerimizi sağlama almak istiyoruz" şeklinde konuştu.