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Haberler Spor Bodrum FK Manisa'yı deplasmanda yendi

Bodrum FK Manisa'yı deplasmanda yendi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK konuk ettiği Bodrum FK’ya 1-0 mağlup oldu.

İHA
Bodrum FK Manisa’yı deplasmanda yendi

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

MANİSA FK: Erhan Erentürk, Graovac (Diallo dk. 77), Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin, Ensar Akgün, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Topalli dk. 60), Djokanovic (Bekir dk. 83), Rroca (Ofkir dk. 61) Oğuz, Lima

Yedekler: Eren, Bartu, Bedirhan, Furkan, Doğukan, Mary

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

BODRUM FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Erkan Değişmez dk. 87), Burak Çoban (Haqi Osman dk. 90+1), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Pedro Brazao dk. 64), Celal Dumanlı (Gökdeniz Bayraktar dk. 64)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ege Birsel, Omar Imeri, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

GOL: Brazao (dk. 75) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Djokanovic, Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Murat Çoban'ın sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan'ın kafayla indirdiği topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasında topla buluşan Brazao, Ensar'ı şık bir çalımla geçerek yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-1

82. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun şutunda top direğin yanından az fakla auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diallo'nun sert şutunda kaleci Sousa topu çıkarmayı başardı.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışından Ofkir'in pasına yükselen Diallo'nun kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın son anda müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

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