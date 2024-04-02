F.Bahçe ve Eczacıbaşı ilk maçlarını kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçları dün oynandı. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, ligi 4. sırada bitiren Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak. Diğer yarı final serisinin ilk maçında ise Eczacıbaşı evinde Vakıfbank'ı konuk etti. Karşılıklı alınan birer setin ardından ağırlığını koyan Eczacıbaşı diğer iki seti alarak maçı 3-1 kazandı. Eşleşmelerde ikinci karşılaşmalar perşembe günü oynanacak.