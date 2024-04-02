Necdet abiyi uğurladık

YENİ Asır Gazetesi'nde 20 yıl boyunca hazırladığı Tenis Köşesi'yle tenis sporunun nabzını tutan efsane yazarımız Necdet Kestelli dün son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir tedavi gören ve önceki gün 83 yaşında hayata gözlerini yuman Kestelli, yüzlerce seveni ve hayranının eşliğinde dün Alsancak Hocazade Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi. 1951'den beri tenis sporun içinde yer alan ve gazetemizde tenis kortlarının nabzını tutan Kestelli, 7'den 70'e birçok insanın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Kestelli, 2022 yılında 1000. köşesine imza atarak büyük bir gurur yaşamış ve kariyerini bu başarısıyla taçlandırmıştı.