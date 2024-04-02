Petkim zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Aliağa Petkimspor, bugün A. Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 12 galibiyet 12 mağlubiyetle puan tablosunda 10. sırada yer alırken, ev sahibi Anadolu Efes ise 21 galibiyet, 3 mağlubiyetle 1. basamakta bulunuyor.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

İzmir ekibi, rakibini yenerek iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak isterken, İstanbul temsilcisi ise bu karşılaşmayı hatasız geçerek zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Aliağa Petkimspor, son iki maçında Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko'ya yenilmişti. İzmir ekibinin ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı, A.Efes 101-92 kazanmıştı. Öte yandan bu zorlu müsabakayı Özlem Yalman, Semih Vural ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.