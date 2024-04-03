Atletizmin yıldızları Denizli’de buluşuyor

OKUL Sporları Atletizm Yıldızlar Grup Müsabakaları bugün ve yanın Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında yapılacak yarışmalara 12 farklı ilden 28 takım 180 sporcu piste çıkacak. İşte ayrıntılar. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 28 okul takımından 180 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grupların sonunda dereceye girecek sporcular yarı finale yükselecek. Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi.