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Haberler Spor Çağdaş Bodrum Norris’i kaptı

Çağdaş Bodrum Norris’i kaptı

Kümede kalma savaşı veren Muğla ekibi kadrosuna önemli bir takviye yaptı

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum Norris’i kaptı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde girerek korkulu rüya gören Çağdaş Bodrum Spor, İtalya'nın Trapani takımına uğurladığı Bosnalı Amar Alibegovic'in yerine uzun forvet olarak Miles Norris'i transfer ettti. NBA G-League ekiplerinden College Park Skyhawks takımında forma giyen 24 yaşında, 2.01 boyundaki Norris bu sezon 12.7 sayı, 5.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Son 5 maç öncesi kısa yabancı oyuncu takviyesi de yapacak Bodrum ekibi transferlerini bu haftaya yetiştirmek için arayışlarını sürdürüyor. Çağdaş Bodrum daha önce ülkemizde forma giyen Jordon Crawford'a teklif götürmüştü.
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