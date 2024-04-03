Federasyondan sert uyarı

SÜPER Lig'de 17 Mart'ta oynanan olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin yansımaları halen sürerken, TFF dün kulüpleri sağduyuya davet etti. Derbi maç ile ilgili önceki gün yapılan PFDK sevkleri sonrası önce Trabzon, ardından da Galatasaray federasyonu ağır bir dille eleştirmişti. Federasyonun yazılı açıklamasında, "Spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir. Rekabette üstünlük ve öncelik kazanabilmek adına sportmenliği, saygıyı, "Fair- Play ruhunu" bir kenara bırakan kulüplerimizin her biri, aslında aynı zamanda Türk sporuna yön veren kültür ve kimliklere, köklü geleneklere sahiptir. Ne yazık ki bu güzide spor kulüplerimizin günümüz temsilcileri asırlık kültürlerine tezat oluşturacak açıklamalar yapmayı sürekli bir alışkanlık haline getirerek, Türk futboluna ve toplum barışına açıkça zarar vermektedir. Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz" denildi.