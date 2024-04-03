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İkinci Lig alev alev

Beyaz Grup’ta Buca, Altınordu ve Nazilli Bld; Kırmızı Grup’ta ise Denizli, Menemen, Fethiye, Soma ve Uşak kritik maçlara çıkıyor

HABER MERKEZİ
İkinci Lig alev alev

TFF 2. Lig'de Ege ekiplerinin kıyasıya mücadelesi seçim arasının ardından bugün oynanacak maçlarla sürecek. Beyaz Grup'ta son 7 maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen zirve ortağı Bucaspor 1928, Kırklareli deplasmanında terleyecek. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Altınordu deplasmanda Afyonspor'la karşılaşacak.

Son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediye ise gurbette Diyarbekir'le oynayacak. Kırmızı Grup'ta ligde kalma hedefindeki Denizli en önemli rakibi Sarıyer'i konuk edecek.

HOROZ TARAFTARINDAN YOKSUN

YEŞİL-SİYAHLILAR cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Menemen, Düzcespor; Somaspor, Aksaray Bld, Fethiye ise lider Amed'le evinde oynayacak. Küme düşen Uşakspor ise Kastamonu'ya konuk olacak. Tüm karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.

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