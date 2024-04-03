İkinci Lig alev alev

TFF 2. Lig'de Ege ekiplerinin kıyasıya mücadelesi seçim arasının ardından bugün oynanacak maçlarla sürecek. Beyaz Grup'ta son 7 maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen zirve ortağı Bucaspor 1928, Kırklareli deplasmanında terleyecek. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Altınordu deplasmanda Afyonspor'la karşılaşacak.

Son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediye ise gurbette Diyarbekir'le oynayacak. Kırmızı Grup'ta ligde kalma hedefindeki Denizli en önemli rakibi Sarıyer'i konuk edecek.

HOROZ TARAFTARINDAN YOKSUN

YEŞİL-SİYAHLILAR cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Menemen, Düzcespor; Somaspor, Aksaray Bld, Fethiye ise lider Amed'le evinde oynayacak. Küme düşen Uşakspor ise Kastamonu'ya konuk olacak. Tüm karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.