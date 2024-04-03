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Kartal atağa kalktı

Bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı ve gündemine Berghuis’i aldı

HABER MERKEZİ
Kartal atağa kalktı

Bu sezon elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası hedefi kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta yeniden temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Basında yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmayların Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın kontratındaki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi.

AJAX'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Hollandalı yıldızın da İstanbul temsilcisinde senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol, 10 asiste imza attı. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Hollanda ekibinin de ayrılmak isteyen futbolcuya bonservisinde kolaylık sağlayacağı gelen bilgiler arasında.

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