Kartal atağa kalktı

Bu sezon elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası hedefi kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta yeniden temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Basında yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmayların Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın kontratındaki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi.

AJAX'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Hollandalı yıldızın da İstanbul temsilcisinde senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol, 10 asiste imza attı. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Hollanda ekibinin de ayrılmak isteyen futbolcuya bonservisinde kolaylık sağlayacağı gelen bilgiler arasında.