Trabzon’dan Emre hamlesi

TRABZONSPOR, gelecek sezonun kadro planlamasına erken başladı. Liglerin bitmesine çok süre olmasına rağmen, Trabzonspor ilk transferini İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen sol bek oyuncusu Barisic ile gerçekleştirdi. Yerli oyuncular için de arayışta olan Trabzonspor'un hedefinde ise Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Emre Akbaba bulunuyor. Bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Akbaba için Trabzonspor'un istekli olduğu ve transfer için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Üstelik Emre Akbaba'nın Adana Demirspor ile 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesinin sona erecek olması, Trabzonspor'un elini daha da rahatlattı. Emre Akbaba bu sezon Adana Demirspor forması ile 36 müsabakaya çıktı 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.