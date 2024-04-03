Üçüncü Lig’de futbol şöleni

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün oynayacakları kritik randevularda puan arayacak. 1. Grup'ta maç fazlası ve averajla liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin namağlup tek takımı Aliağa FK, Mardin 1969 deplasmanına çıkacak. Ayvalıkgücü Belediye düşme hattındaki Gümüşhanespor'u ağırlayacak. İkinci Grup'ta Play- Off oynaması büyük oranda garanti olan Karşıyaka hafta içi mesaisinde Kelkit Hürriyetspor'a konuk olacak. Play-Off potasında yer alan Efeler 09 SFK sahasında en ciddi rakiplerinden Elazığspor'un 18 haftalık yenilmezliğine son vermeye çalışacak. Zirve takipçisi Turgutluspor deplasmanda düşme hattındaki Eynesil Belediye ile karşı karşıya gelecek.

KUŞADASI 2'DE 2 PEŞİNDE

3. Grup'ta Play-Off hattındaki Bornova 1877 evinde Ağrı 1970'le karşılaşacak. Geçen haftayı galibiyetle kapatan Kuşadasıspor deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Tepecikspor'a 2'de 2 hedefiyle konuk olacak. Düşme hattındaki Akhisarspor, Fatsa Bld'nin konuğu olacak. 4 Grup'ta orta sıralarda yer alan Balıkesirspor taraftarı önünde zirve takipçisi Sebat Gençlik'le kozlarını paylaşacak. Alt sıralarla bağını koparan Bergama ise sahasında lider Adana 1954 ile karşılaşacak. Saat 13.00'te başlayacak Bornova 1877 maçı dışındaki tüm müsabakalarda ilk düdük saat 15.00'te çalacak.