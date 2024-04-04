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Haberler Spor Aliağa’dan müthiş seri

Aliağa’dan müthiş seri

3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk kovalayan İzmir ekibi, deplasmanda Mardin 1969’u 3-2 yenerek 8’de 8 yaptı

HABER MERKEZİ
Aliağa’dan müthiş seri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969'u 3-2 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İzmir ekibi, 10'da Oğuzhan ile 1-0 öne geçti. 16'da Mehmet Uysal farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi. 29. dakikada Mehmet Uysal bir kez daha ağları sarsarak takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Farklı galibiyetle rahatlayan sarı siyahlılar

64'te Muhammet'in ayağında gelen golle topu ağlarında gördü: 1-3. Ev sahibi Mardin temsilcisi 78'de Serkan ile skoru 3-2'ye getirerek umutlansa da Aliağa Futbol karşılaşmayı 3-2 kazanmasını bildi.

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