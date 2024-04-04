  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bornova üçlük attı

Bornova üçlük attı

HABER MERKEZİ
Bornova üçlük attı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877, 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona karşılaşmada konuk ekip 49. dakikada Oğuzhan Birben'in golüyle öne geçti. İzmir ekibi bu gole 54'te Yasin Uzunoğlu, 58'de Emre Akbulut ve 90+5'te Abdulkadir Kuzey'in golleriyle yanıt verdi. Bu sonuçla son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alıp 3. sıradaki yerini koruyan Bornova 1877, bitime 4 hafta kala puanını 43'e çıkarırken, Ağrı temsilcisi 32 puanda kaldı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA