Bornova üçlük attı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877, 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona karşılaşmada konuk ekip 49. dakikada Oğuzhan Birben'in golüyle öne geçti. İzmir ekibi bu gole 54'te Yasin Uzunoğlu, 58'de Emre Akbulut ve 90+5'te Abdulkadir Kuzey'in golleriyle yanıt verdi. Bu sonuçla son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alıp 3. sıradaki yerini koruyan Bornova 1877, bitime 4 hafta kala puanını 43'e çıkarırken, Ağrı temsilcisi 32 puanda kaldı.