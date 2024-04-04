Fatura belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisindeki olayların faturası belli oldu. Dün toplanan PFDK, olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı. F.Bahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonunda sahaya giren taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular fiziki kavgaya girmiş ve olaylar Avrupa gündemine de oturmuştu. PFDK, ev sahibi Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin lira da para cezası verdi. Kurul, olaylara karışan futbolcu, antrenör ve kulüp görevlilerinin cezalarını da belirledi. Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat birer maç müsakabadan men cezası alırken, sahaya ilk inen maskeli bordo-mavili taraftar ile kavga eden sarı-lacivertli futbolcu Osayi-Samuel ise ceza almadan kurtuldu.

DİSİPLİN İHLALİ YOK

Kurul, disiplin ihlali unsuru oluşmaması gerekçesiyle oy çokluğu ile Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz da bir maç ceza alırken, F.Bahçe Kulüp görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da 15'er gün hak mahrumiyeti yaptırımı aldı.

TRABZON'DAN TFF'YE TEPKİ

Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı. Ayrıca sosyal medyada, çok sayıda bordomavili, farklı takımlara mensup taraftarlar kararları eleştirdi.