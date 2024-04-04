Hiç sportif değil başkan

İLK İCRAATI ŞAŞIRTTI

CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, belediye tesislerini kullanan Manisa Futbol Kulübü'yle ilgili ilginç bir duyuru yaptı. Kulübün cumaya kadar tesislerden çıkmasını isteyen Zeyrek'in ilk icraat olarak Manisa FK'yı tesislerden atma girişiminde bulunması şaşkınlık yarattı.

ZEYREK SÖZ VERMİŞTİ

Taraftarlar, "31 Mart seçimleri öncesinde spora destek sözü veren birine bu yaptığı hiç yakışmadı, ilk icraatı asla bu olmamalıydı. Bu konuşma için bile bari sezon sonunu bekleseydi" sözleriyle sitemini dile getirirken, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Başkan Zeyrek'e sert sözlerle tepki gösterdi.

KİMSE BİZİ ATAMAZ

Manisa FK'nın kullandığı tesislerde 2 yıllık kira sözleşmesi olduğunu ve sezon sonuna 6 hafta kaldığını kaydeden Aktan, "Öyle kimse kafasına göre kulübü tesislerden atamaz. Takım şu an ligde oynuyor futbolcuların moralini bozmaya gerek yok. Yeni başkan seçilmiş birinin onca şey varken ilk olarak bunları konuşması yersiz" dedi.

GENÇLERE SAHİP ÇIKALIM

Kulübün Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahip olduğunu söyleyen Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Her yıl 10 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Manisa halkına buradan sesleniyorum. Burası Manisa'yı temsil etsin, en iyi yerlerde olsun, gençlerimize çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.