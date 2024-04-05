1 TL almadan devredebiliriz

Manisa Futbol Kulübü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan tesislerle ilgili tartışma devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıllık Cengiz Ergün döneminin bitmesinin ardından göreve yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye kulübüyken 2021 yılında şirketleşen siyah-beyazlı kulübe kullandığı Manisa BŞB'ye ait tesislerini boşaltma çağrısına eski başkan Cengiz Ergün'den yanıt geldi. Ergün, "Gelinen noktada üzülerek görüyorum ki Manisa FK sanki Manisa'nın takımı değil. Bir an önce cuma gününe kadar boşalttırılma, tahliye edilmesi talep edilmiş. Manisa'da yaşayan 7-8 bin ailenin çocukları bu tesislerden hizmet alıyor. Onları yok sayamazsınız" dedi. Cengiz Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

ŞİRKETLEŞMEK TEDBİRDİR

"Manisa FK şu anda bir şirkettir. Manisaspor'un düştüğü sonuçlara düşmesin diye aldığımız bir tedbirdir şirketleştirmek. 2026 yılının eylül ayına kadar bir kere bu tesisleri kullanmak için anlaşması var. Maalesef dün oradaki çalışan personelleri de çektiler. Çıkarılmak isteniyorsa öncelikle resmi tebligatlarını yaparlar. Manisa FK'nın Manisa'ya mal edilmesini istiyorlarsa tek şartımız da şu; Manisa FK yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Esnaf Odası, borsası ne kadar kurum varsa herkese eşit oranda hisselerini vermek suretiyle ama belli bir kurala dayalı, yarın o ona devretme değil, bütün herkesin söz hakkının olduğu şirketi mevcut yapısıyla hepsini 1 TL ücret almadan devretmeye hazır. Buyursunlar amatörden Manisaspor'u da çıkarsınlar göreyim" dedi.