İzmir haftası

TFF 3. ve 2. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcileri, bu hafta topladıkları puanlarla önemli bir avantajı elde ettiler. Kritik 90 dakikalarda ter döken İzmir ekipleri, haftayı 3 puan ile kapatarak önemli bir avantajı yakaladı. Beyaz Grup'ta direkt rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybettiği hafta deplasmanda Kırklarelispor'u yenerek çok önemli bir galibiyet elde eden Bucaspor 1928, haftayı 66 puan ile 2. sırada kapattı. Erokspor ile puan farkını 2'ye düşüren Fırtına, şampiyonluk havasına girdi. Altınordu, gurbette 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve ateş hattından iyice uzaklaştı. Haftayı 37 puan ile 12. sırada kapatan İzmir ekibi, derin bir nefes aldı.

MENEMEN FK SERİYE TAKTI

Kırmızı Grup'ta yakaladığı çıkışla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Menemen FK, evinde Düzcespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yendi. 57 puan ile 5. sırada konumlanan İzmir temsilcisi, 6. sıradaki İskenderunspor ile puan farkını 5'e çıkartarak çıkışını sürdürdü. Son 5 maçından 15 puan toplayan sarı-lacivertliler, müthiş bir seriye imza attı. 3. Lig 2. Grup'ta Anadolu Üniversitesi'nden sonra deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'u da son anlarda 2-0 yenen Karşıyaka tüm rakiplerinin takıldığı haftada müthiş avantaj elde ederek şampiyonluk umudunu yeniden yeşertti. Haftayı 45 puan ile 4. sırada kapatan Kaf-Kaf, lider Batman Petrolspor ile puan farkını 5'e indirdi. Önümüzdeki hafta Efeler 09 ile final niteliğinde bir maça çıkacak KSK, rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

ALİAĞA FK DOLUDİZGİN

Namağlup yoluna devam eden 1. Grup'taki Aliağa FK, dış sahada Mardin 1969'u yenerek peş peşe 8. galibiyetini almış oldu. Ligin bitmesine 3 maç kala bu sezon yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, 61 puanla zirvedeki yerini korudu. Kendisiyle aynı puana sahip olan Kepez Bld'yi averaj ile geçen Aliağa, son 3 maçından galibiyet alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

3. Grup'ta evinde Ağrı 1970 Spor'u yenen Bornova 1877, bu sonuçla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. 43 puan ile 3. sırada konumlanan yeşil-beyazlı ekip, geçen hafta alınan Kuşadasıspor yenilgisini bu 3 puan ile telafi etti.