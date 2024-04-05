Samsunspor: 0 Pendikspor: 0

Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı. 8'de savunma arkasına sarkan Mouandlmadji kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 16'da Halil Akbunar'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşu kaleci Okan kornere tokatladı. 50'de Ntcham'ın ceza sahası içine çevirdiği topa Benasser'in kafa vuruşunu kaleci Erdem son anda kurtardı. 64'te Carlo Holse'nin şutu önce kaleciden sonra da direkten döndü. Maç 0-0 berabere bitti.