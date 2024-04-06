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Haberler Spor Bornova 1877 hedefe kilitlendi

Bornova 1877 hedefe kilitlendi

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 hedefe kilitlendi
Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'de mücadele eden ve Play-Off hattında 3. sırada yer alan Bornova 1877'nin yarın Akhisarspor'la oynayacağı maç öncesi başkan Hüseyin Ok açıklamalarda bulundu. Ligde artık son haftalara girildiğini belirten başkan Ok, Play-Off'u istediklerini vurguladı. Ok, "Çıktığımız bu zorlu yolda bulunduğumuz sıralama bizim için çok önemli bir başarı. Sezon başında futbolcu kadromuza güvendiğimizi söylemiştik ve haklı da çıktık. Kalan 4 haftada en yüksek puanı toplayıp, Play-Off'a kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Oynadığı son 9 maçın 6'sını kazanan Bornova 1877 düşme potasında yer alan rakibini de yenerek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
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