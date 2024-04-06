Ç.Bodrum nefes aldı

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalardaki kötü sonuçlarla düşme hattına demir atan Çağdaş Bodrum, 26. haftada son sıradaki Samsunspor'a konuk oldu. İlk periyodu karşılıklı basketlerle 19-21 önde geçen Bodrum, ikinci çeyrekte vites artırdı. Ahmet ve Artis ile etkili olan turuncu-lacivertliler farkı çift haneli sayılara çıkardı. Periyodun son bölümünde bir ara 16-0'lık bir seriye imza atan Bodrum devreye 29-52'lik skorla üstün girdi.

FARKIN ERİMESİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü çeyrekte Artis, Warren, Johnson ve Can Öğüt ile dış şutlarda iyi bir yüzde yakalayan Ç.Bodrum farkın kapanmasına izin vermedi. Son çeyreğe 51-71'lik skorla girildi. Yedek oyuncuların daha fazla süre bulduğu Çağdaş Bodrum, karşılaşmayı 61-100 kazandı. Bu sonuçla Çağdaş Bodrum hemen üstünde yer alan Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi ile aradaki galibiyet farkını 1'e indirdi. Samsunspor'un ise ligden düşmesi kesinleşti.