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Haberler Spor Fethiyespor’dan hakemlere eleştiri

Fethiyespor’dan hakemlere eleştiri

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’dan hakemlere eleştiri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde Amed Sportif'e kaybeden Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'den hakemlere eleştiri geldi. Basit bir hatayla gol yediklerini ancak oldukça iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Dinçel, "Maalesef 11 kişiyle mücadele etmedik diye düşünüyorum" dedi. Dinçel, "Verilecek birçok kart var ama hiçbirisi çıkmıyor" ifadelerini kullanırken, deneyimli teknik direktör kararların arkasında art niyet aramadığını vurgularken, daha dikkatli kararlar verilmesi gerektiğini ifade etti.
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