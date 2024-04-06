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Haberler Spor Manisa BŞB’de kongre kararı

Manisa BŞB’de kongre kararı

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB’de kongre kararı
Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamayı garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yönetim belediye yönetiminin değişmesi sonrası olağanüstü kongre kararı aldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapılacak seçimli genel kurulun ilki 18 Nisan, ikincisi ise 25 Nisan olarak açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, "İki yıl daha görev süremiz olmasına rağmen bu kararı almamızın en büyük nedeni yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in uyum içinde çalışacağı bir ekip oluşturup, kendi projelerini hayata geçirmesi için imkan oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.
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