Zeyrek’ten geri adım

Trendyol Birinci Lig'de zor günler geçiren Manisa FK, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen yerel seçimler sonrası tesis şoku yaşamıştı. Manisa'nın CHP'li yeni belediye başkanı Ferdi Zeyrek, kenti 1. Lig'de temsil eden Manisa FK'nın şahıs şirketi olduğunu ifade ederek cuma gününe (dün) kadar kulübün belediye ait tesisleri boşaltmasını istemişti. Zeyrek önceki gün tesislerdeki personelini de çekerek bu anlamda ilk adımı atmıştı. Başkan Zeyrek göreve gelir gelmez yaptığı bu hamle ile hem Manisa Futbol Kulübü cephesinden, hem de siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki çekmişti.

"OYUNCULAR MAĞDUR OLMASIN"

Zeyrek özellikle taraftarların ve Manisa halkının "Tesisler Manisa FK'da kalsın" serzenişine kayıtsız kalamadı. Zeyrek kararından geri adım atarak, yeniden tesisleri sezon sonuna kadar Manisa FK'nın kullanımına açtı. Zeyrek, "Geçtiğimiz bir-iki gün içerisinde taraftarlardan şöyle bir istek oldu. Dediler ki, "En azından sezon sonuna kadar tesislerimizi kullansınlar. Hem altyapıda oynayan oyuncularımızın hem de A takımında oynayan oyuncularımızın tesis anlamında mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.

"1.5 MİLYON VATANDAŞA AİT"

Ferdi Zeyrek açıklamalarına şöyle devam etti: Bu tesis bir buçuk milyon vatandaşımıza ait olan bir tesis. Vatandaşımdan gelen böyle bir talebi de tabii ki geri çevirmeyeceğim. Çünkü onların da payı ve hakkı vardır. Manisa Futbol Kulübü sezon sonuna kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sadece tesislerini kullanabilirler. Ve sezon sonu devretmek şartıyla sizinle de bunu buradan paylaşmak istiyorum. Saygılarımla. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise söz konusu tesislerle ilgili iki yıllık sözleşmelerinin olduğunu ifade etmişti.