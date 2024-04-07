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Haberler Spor Aliağa Petkimspor evinde kazandı

Aliağa Petkimspor evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26 . haftasında Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçı uzatma dakikalarında 96-94 kazandı.

İHA
Aliağa Petkimspor evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26 . haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Türk Telekom'u uzatmalarda 96 -94 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Yunus Sonsırma 16, Zoriks 5, Aldridge 3, Simmons 19, Emre Tanışan 3, Starks 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin

Başantrenör: Burak Gönen

Türk Telekom: Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 21, Jones 13, Enoch 21, Boran Güler 6, Mehmet Yağmur, Brown, Okben Ulubay 2, Troy Selim Şav 2

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor Lehine)

Devre: 47-44 Aliağa Petkimspor Lehine)

3. periyot: 63-65 (Türk Telekom Lehine)

Normal süre: 83-83

5 faulle çıkanlar: Aldridge (39.13) (Aliağa Petkimspor), Enoch (39.35) (Türk Telekom)

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