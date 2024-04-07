Bodrum FK tatsız

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bodrum FK sahasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum temsilcisi mücadeleye tutuk başladı. Yeşil-beyazlılar oyunun hakimiyetini eline alsa da gol pozisyonu üretmekte oldukça zorlandı. Karşılaşmada ilk gol pozisyonu 41. dakikada gerçekleşti. Bodrum FK'da Burak'ın geri pasında araya giren Traore'nin ceza sahasına girdikten sonra dar açıdan sert şutu yan ağlarda kaldı. 44'te Kenan'ın ön direğe ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa yay üzerinden Üzeyir vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı ve ilk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

74'te Üzeyir'in pasında topla buluşan Gökdeniz'in rakibini çalımladıktan sonra uzak direğe yaptığı plase az farkla auta çıktı. 84'te serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa'nın ön direğe ortasında Gökdeniz'in kafa vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi. 87'de Mustafa'nın kullandığı kornerde Furkan'ın şutunu Metin güçlükle kurtardı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, Bodrum FK puanını 48'e çıkardı.

TAŞDEMİR DEĞİŞTİRMEDİ

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Keçiörengücü maçında ilk 11'de değişime gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, milli maç ve seçim arasından önce oynanan Ege derbisinde Manisa FK karşısında sahaya sürdüğü kadroyu korudu.