Göztepe’de Lunqvist kayıp

SÜPER Lig'e çok yaklaşan Göztepe'de devre arasında takıma katılan Lundqvist'in performansı düşük kaldı. Göz-Göz'de takıma ocak ayı transfer döneminde Sarpsborg 08'den katılan 26 yaşındaki on numara, performans olarak hızlı başladı ancak son haftalarda düşüşe geçti. Deneyimli oyuncu, Ümraniye ve Çorum FK maçlarında 1'er kez fileleri havalandırdı ancak sonraki haftalarda skor üretme başarısı gösteremedi. Son 5 haftada 11'den de kesik yiyen Lundqvist yedek kulübesinin gediklisi oldu. Orta alanda yaşanan eksikliğe rağmen tercih sebebi olmayan oyuncu çıkışa geçerek kendini kanıtlamak istiyor.