Herkesin gözü Şanlıurfa’da... aTV’den naklen yayınlanacak

Günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan, geçen yazdan bu yana oynanacağı tarih tartışma konusu olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali bugün Şanlıurfa'da gerçekleşecek. 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelirken, mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al- Awwal Park'ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad'da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti.

Galatasaray bugün saat 21.30'da başlayacak kupa maçına as kadrosuyla çıkacak.

İKİ ŞART ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ayrıca kupa mücadelesi öncesi yapılan açıklamalar sebebiyle bugün herkesin gözü Şanlıurfa'da olacak. Bilindiği üzere sarılacivertli ekip, maçın ertelenmemesi veya yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurmuştu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için Kanarya, karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe U-19 Takımı mücadele ettiği Elit Ligi'nde lider durumda.

MA Ç ERKEN SONA EREBİLİR

Bir başka dikkat çeken husus ise mücadelenin süresiyle ilgili. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada, "90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu ihtimalde hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

3 SAAT ÖNCE GELECEKLER

Fenerbahçe kafilesi, Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek. Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor. Galatasaray'ın ise en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıklandı.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu.

G.SARAY'DAN SERT TEPKİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kadın voleybol takımının maçından sonra sarı-kırmızılı bir taraftarın 14 yaşındaki kızıyla 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını ve kulüp olarak bu olayın peşini hukuki olarak bırakmayacaklarını söyledi. Yazgan, "Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz" diye konuştu.