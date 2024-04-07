İzmir TSYD’de zafer Batman Çocuğu’nun

TÜRKİYE Jokey Kulübü ve İzmir Hipodrom Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu Jokey Bekir Mert Mırık'ın bindiği "Batman Çocuğu" isimli safkan kazandı. Şirinyer Hipodromu'nda 3 yaşlı 7 İngiliz atının bin 900 metrelik kum pistte yarıştığı geleneksel koşu öncesinde tribündeki ve ekranları başındaki yarışseverlerle TSYD ve TSYD İzmir Şubesiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Covid- 19 pandemisinin yaşandığı 2020 senesi haricinde 1999'dan beri aralıksız olarak her yıl yapılan geleneksel koşuyu Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi de TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş ve yönetimiyle birlikte şeref tribününden takip etti. Koşunun ardından kazanan atın sahibi Şehabettin Doyan'a vekaleten TJK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk'e şiltini TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Karataş takdim etti.