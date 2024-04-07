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Haberler Spor Merkezefendi evinde kayıp

Merkezefendi evinde kayıp

Ligde üst üste iki galibiyetle rahatlayan Denizli temsilcisi içerde Bursaspor’a beş sayı farkla yenilerek büyük yara aldı

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi evinde kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde Bursaspor İnfo Yatırım'a beş sayı farkla 87-82 yenildi. Rakibiyle başa baş bir oyun ortaya koyan Denizli ekibi, ilk periyodu 26-23 yenik tamamladı. İkinci periyotta gardı düşen Merkezefendi, Bursaspor'da Michineau ve Brown'un sayılarına engel olamadı. Bu bölümde skor üretmekte zorlanan Denizli ekibi, soyunma odasına 52-38 yenik gitti. 3.periyotta Denizli ekibi Badzim ve Floyd ile sayılar alsa da konuk Bursaspor son periyoda 15 sayı farkla 74-59 galibiyetle girdi.

SON PERİYOTTA AÇILDI

Final periyodunda rakibine inanılmaz bir baskı kuran Merkezefendi Belediyesi, etkili isimleri Badzim ve Sibande ile 23 sayı üretirken maçı 5 sayı farkla 87-82 kaybederek büyük üzüntü yaşadı.

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