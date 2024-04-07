Merkezefendi evinde kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde Bursaspor İnfo Yatırım'a beş sayı farkla 87-82 yenildi. Rakibiyle başa baş bir oyun ortaya koyan Denizli ekibi, ilk periyodu 26-23 yenik tamamladı. İkinci periyotta gardı düşen Merkezefendi, Bursaspor'da Michineau ve Brown'un sayılarına engel olamadı. Bu bölümde skor üretmekte zorlanan Denizli ekibi, soyunma odasına 52-38 yenik gitti. 3.periyotta Denizli ekibi Badzim ve Floyd ile sayılar alsa da konuk Bursaspor son periyoda 15 sayı farkla 74-59 galibiyetle girdi.

SON PERİYOTTA AÇILDI

Final periyodunda rakibine inanılmaz bir baskı kuran Merkezefendi Belediyesi, etkili isimleri Badzim ve Sibande ile 23 sayı üretirken maçı 5 sayı farkla 87-82 kaybederek büyük üzüntü yaşadı.