Pazar şöleni

TFF İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de bugün adeta futbol şöleni yaşanacak. Ege temsilcileri sezonun bitimine az bir süre kalırken, birbirinden kritik karşılaşmalarda hedefe bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya mücadele verecek.

BUCASPOR 1928 9'DA 9 PEŞİNDE

Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanan Menemen FK gurbette 68 Aksaray Bld ile oynayacak. Düşme potasındaki Denizlispor deplasmanda Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Somaspor deplasmanda İskenderun'la karşılaşacak. Son iki maçını kaybeden Fethiyespor da dışarda Karaman ile kapışacak.

Beyaz Grup'ta ateş hattıyla arasına güvenli mesafe koyan Altınordu evinde Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Nazilli Belediyespor sahasında Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk isteyen Bucaspor 1928 evinde Zonguldak Kömür önüne 9'da 9 yapmak için çıkacak.

3. LİG'DE DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

TFF 3. Lig'de bugün tam üç derbiye sahne olacak. 1. Grup'ta namağlup şampiyonluk yarışı veren lider Aliağa FK evinde Ayvalıkgücü Bld ile karşılaşacak. 2. Grup'ta şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan Karşıyaka, Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.

Turgutluspor, evinde Amasyaspor FK ile oynayacak. Kuşadasıspor seyircisi önünde Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak. 3. Grup'ta Akhisarspor içerde Bornova 1877 ile rakip olacak. 4. Grup'ta Bergama, Tokat Bld deplasmanında terleyecek. Balıkesirspor ise şampiyonluğunu ilan eden Adana 1954'e misafir olacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak.