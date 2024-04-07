Pınar KSK seri yaptı

BASKETBOL Süper Lig'de ilk 4'ü garantileme hedefindeki Pınar Karşıyaka, deplasmanda en yakın rakibi Galatasaray Ekmas'ı yenerek büyük avantaj yakaladı: 86-92. Karşılaşmaya baskılı başlayan Kaf- Kaf, rakibi karşısında ilk periyodu 23-20 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altında başarılı bir performans sergileyen yeşil-kırmızılılar, rakibi karşısında farkı açarak ilk yarıyı 47-39 önde tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu adeta kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

RAKİP SKORU EŞİTLEDİ

Pınar Karşıyaka'da McCollum ve Kelan Martin'in sayılarına ev sahibi G.Saray, Bost ve McCormak ile yanıt verdi ve iki ekip son periyoda 65-65 beraberlikle girdi. Son bölümde İstanbul ekibi önünde hata yapmayan Pınar KSK, güçlü rakibini 6 sayı farkla 92-86 yenerek üst üste iki maçını da kazandı.