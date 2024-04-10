Aday trafiği

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından kulislerde hareketlilik başladı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken başkanlık için birçok ismin adı geçmeye başladı. Bu doğrultuda Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı yüksek sesle telaffuz edilenler arasında. Daha önce TFF'de yöneticilik ve geçici başkanlık yapan Servet Yardımcı'nın adaylığı dışında şimdiden 8 kulübün onayını alan Cemil Kazancı da güçlü adaylar arasında.

FARKLI FORMÜLLER MASADA

Daha önce de federasyon başkanlığı için ismi gündeme gelen TFF eski başkanvekili Göksel Gümüşdağ da gündemdeki adaylar arasında. Gümüşdağ için başka bir formülün de masada olduğu öne sürülüyor. Yine başkanlık için adı geçen Mahmut Özgener'in göreve gelmesi durumunda Gümüşdağ'ın ikinci başkanlık görevini de üstlenebileceği konuşuluyor. Ayrıca Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, yorumcu Rıdvan Dilmen de kulislerden sızan isimler arasında.